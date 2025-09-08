La líder opositora María Corina Machado se pronunció este lunes sobre la desaparición forzada de Julio Velazco, padre del dirigente político Marcos Velazco, militante del partido Vente Venezuela.

Machado condenó lo que calificó como un acto de “terrorismo de Estado” por parte del gobierno de Nicolás Maduro, señalando que Julio Velazco lleva más de 100 horas secuestrado por ser el padre de un activista opositor.

Según su denuncia, Velazco fue detenido de forma violenta en Caracas durante la madrugada del martes 2 de septiembre. Desde entonces, su familia no ha recibido información oficial sobre su paradero.

La dirigente describió a Julio como “un hombre bueno, trabajador, honesto, generoso; un comerciante que se ha fajado toda su vida para sacar a su familia adelante”. La situación ha generado profunda angustia entre sus cuatro hijos, especialmente los menores, Isaac y Carlota, de 9 y 7 años, quienes “necesitan que su papá regrese a casa”.