Un trágico accidente de tránsito ocurrido al mediodía de este lunes en la Troncal 10, después de la población El Cintillo, municipio Roscio, dejó un saldo aproximado de 12 personas fallecidas y varios heridos con quemaduras de tercer grado.

Aún no se conoce con exactitud el número de pasajeros que viajaban en el autobús tipo Encava de la empresa Turgal, que salió a las seis de la mañana desde el terminal de Ciudad Bolívar con destino a Santa Elena de Uairén.

Los nombres de algunas víctimas con quemaduras graves que ingresaron al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Guasipati son: C. Hernández, L. Duarte, E. Castro, L. Piñero, M. Delgado, R. Sánchez, J. Cedeño, J. Suárez, J. Mancilla, M. González, E. Coraspe (menor) y J. Moreno (menor).

Existen varias versiones sobre las causas del siniestro, pero se sabe que el conductor perdió el control del bus, que cuenta con 64 puestos, y volcó de manera aparatosa. Minutos después, el vehículo se incendió y quedó envuelto en llamas.

Varios pasajeros lograron salir, aunque con quemaduras de segundo y tercer grado. Fueron auxiliados y trasladados al Hospital Carmen Narcisa Iradi y al CDI de Guasipati, donde denunciaron la falta de insumos para atender a los heridos.

También algunos quemados fueron trasladados al Hospital Gervasio Vera Custodio de Upata, municipio Piar.

Las pocas ambulancias disponibles en la región no dan abasto para los traslados hacia la Sala de Quemados del Hospital Ruiz y Páez, en Ciudad Bolívar.

Cuerpos policiales, bomberos municipales y Protección Civil llegaron al lugar, pero poco pudieron hacer debido a la magnitud del incendio, que convirtió el autobús en un amasijo de hierro con las víctimas dentro.

Las investigaciones preliminares comenzaron para precisar el número exacto de fallecidos, identificar a las víctimas y determinar las causas del vuelco.