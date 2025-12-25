La icónica artista Mariah Carey, conocida mundialmente como la «Reina de la Navidad», ha consolidado una nueva victoria, esta vez fuera de los escenarios.

Un tribunal desestimó recientemente la demanda por plagio interpuesta contra su éxito global «All I Want for Christmas Is You», poniendo fin a una disputa legal que buscaba cuestionar la originalidad de una de las canciones más rentables de la historia de la música moderna, informa El Nacional.

Las acusaciones de Vince Vance & The Valiants

El conflicto legal fue iniciado por los compositores Andy Stone y Troy Powers, integrantes de la agrupación Vince Vance & The Valiants. Los demandantes exigían una indemnización de 20 millones de dólares, alegando que Carey había plagiado un tema homónimo que ellos lanzaron en 1989.

Según su testimonio, existían similitudes sustanciales en la letra, la melodía y la «esencia general» de ambas composiciones. Stone y Powers argumentaron que, tras el éxito de su versión en las listas de Billboard en 1993, la cantante presentó su obra en 1994 con una «historia de origen increíble» que, según ellos, era ficticia.

Sanciones por una demanda «sin mérito»

Sin embargo, la justicia no encontró fundamentos sólidos en estas acusaciones. El juez encargado del caso determinó que la acción legal «carecía de mérito» y era infundada.

En un giro significativo, el magistrado decidió imponer sanciones económicas para disuadir la presentación de litigios similares en el futuro. Como consecuencia, los abogados de los demandantes deberán pagar a Mariah Carey la suma de 92.302,20 dólares. Al sumar los pagos a otras partes involucradas, el total de las sanciones asciende a aproximadamente 110.000 dólares.

El legado imbatible de un clásico moderno

Lanzada originalmente como parte del álbum Merry Christmas en 1994, la canción de Carey se ha transformado en un fenómeno cultural sin precedentes.

Hasta la fecha, ha liderado la lista Billboard Hot 100 durante 21 semanas y ha acumulado un total de 78 semanas en el listado, convirtiéndose en la canción más longeva de una artista femenina en la historia.

Con este fallo judicial, Mariah Carey no solo protege su patrimonio financiero, sino también la integridad artística de un himno que, año tras año, define la temporada festiva a nivel global.