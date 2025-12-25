La madrugada de este jueves de Navidad estuvo marcada por liberaciones inesperadas en varios centros de reclusión del país, según informaron familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos. Las excarcelaciones generaron un clima de esperanza en decenas de hogares venezolanos tras meses de incertidumbre.

De acuerdo con reportes iniciales, al menos 60 personas salieron del Centro Penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua. Desde tempranas horas, familiares se congregaron en las inmediaciones del recinto a la espera de confirmaciones oficiales, celebrando la salida de detenidos como Eduak Ramírez, Luiz Perozo, Daniel Acacio, Andrew Morales y Frank Revilla, entre otros.

Las liberaciones también se extendieron a otros centros. En el Centro de Formación Femenina Las Crisálidas, ubicado en el estado Miranda, se reportó la excarcelación de nueve mujeres detenidas por razones políticas, entre ellas María Elba Delgado. Mientras tanto, en el estado La Guaira, tres adolescentes recuperaron su libertad: Dainer Abraham Rivero, Ángel Gabriel González y Luisneider Ángel Zuñiga.

Familiares y activistas recibieron la noticia con emociones encontradas, destacando que cada excarcelación representa un alivio tras largos procesos judiciales. No obstante, defensores de derechos humanos reiteraron que el gesto es insuficiente y recordaron que cientos de personas continúan privadas de libertad, por lo que el llamado a una liberación plena sigue vigente.

La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón advirtió que el carácter selectivo y discrecional de las recientes excarcelaciones confirma que la privación de libertad continúa siendo utilizada como mecanismo de persecución política.

Según la ONG, la devolución de la libertad a través de decisiones de naturaleza política, y no mediante procesos judiciales transparentes e independientes, evidencia la ausencia de garantías judiciales efectivas y refuerza el carácter arbitrario de estas detenciones, en abierta contradicción con los estándares internacionales de derechos humanos.

En este contexto, Justicia, Encuentro y Perdón reiteró su exigencia de la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos, en apego a los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal.

El llamado es especialmente urgente en el caso de mujeres, adultos mayores y personas con enfermedades graves, cuya permanencia en centros de reclusión representa un riesgo elevado para su vida y su integridad física.