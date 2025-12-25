El rugby bolivarense continúa avanzando y así lo demostraron los jóvenes atletas Dominic Quilarte y Marcos Bastardo, ambos jugadores del Club Deportivo Nómadas, quienes representaron a Venezuela en la Copa CENS Binacional de Rugby en la ciudad colombiana de Cúcuta a inicios del mes de diciembre.

El camino a la selección no fue casualidad, relató Bastardo, de 19 años.

El proceso inició hace siete meses con concentraciones en las ciudades de Valencia y Barquisimeto, bajo la mirada de los entrenadores Caren Araujo, Carolina Varela y Marcos Mayora.

«Fue un viaje duro, casi 30 horas desde Puerto Ordaz hasta la frontera. Llegamos con expectativas muy altas, enfocados en la nutrición y el descanso para poder vestir la Vinotinto con orgullo», comentó Bastardo.

Por su parte, Quilarte describe la experiencia de un debutante en la élite.

«Sentí nervios, es normal, pero nos enfocamos en que el esquema de juego saliera bien. Lo más valioso fue la convivencia y el aprendizaje con los entrenadores», afirmó el jugador, destacando que el objetivo táctico se cumplió con creces en la cancha.

En la Copa CENS, los venezolanos se midieron ante rivales de peso como Norte de Santander y el club Carboneros. A pesar de la «barrera del acento» y la rigurosidad de los árbitros locales, el balance fue sumamente positivo: dos victorias y una sola derrota.

Más allá del marcador, los atletas resaltaron la esencia del rugby: la hermandad.

«Por más rivalidad que haya, incluso si hay roces en el juego, al final todos somos hermanos. Eso es lo que nos caracteriza como nación de rugby», explicó Marcos Bastardo.

Un semillero creciente que necesita apoyo

El rugby bolivarense atraviesa un momento clave. Con la reciente reelección de Víctor Castro (presidente de Nómadas) dentro de la Federación Venezolana de Rugby, la región gana peso institucional. Sin embargo, el talento humano necesita infraestructura.

Ambos jugadores hicieron un llamado al sector empresarial y a las autoridades, pues, el club tiene como objetivo mejorar las condiciones de su cancha actual, ubicada en la urbanización Villa Africana al lado del estadio Ingenieritos con el propósito de poder brindar un espacio acondicionado para la escuela infantil de Nómadas, que lleva 15 años formando niños en valores.

Para aquellos empresarios o entes interesados en invertir en el futuro del rugby guayanés, pueden contactar al club a través de su cuenta de Instagram y su presidente Víctor Castro.