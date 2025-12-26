El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, ordenó sancionar a conductores que usen faros LED de altos lúmenes.

Justificó la medida al señalar que estos implementos pueden constituir una acción que pone en peligro a otras personas.

En este sentido, el funcionario del gobierno madurista explicó que las luminarias de este tipo afectan la visión de los conductores.

Durante un recorrido nocturno por el municipio Chacao, en el estado Miranda, señaló que la idea surgió cuando transitaba y se encontró con dos carros que utilizaban luces LED, esto le permitió darse cuenta del riesgo que puede representar este tipo de luminarias.

«Anoche veníamos por esta avenida y venían dos carros con luces led; son de estas luces que encandilan a cualquiera, y eso no debe usarse en la ciudad. No debe usarse en las carreteras porque pone en peligro a los venezolanos y venezolanas», consideró.

Por esta razón, exhortó a los organismos policiales y de tránsito a hacer cumplir esta orden de manera inmediata.

“Conductor que cargue eso de aquí en adelante, que asuma su responsabilidad, y los organismos de vigilancia de tránsito que cumplan con el deber. El que cargue eso, debe ser detenido de inmediato”, expresó.