La industria musical venezolana despide el 2025 con un espaldarazo definitivo a su proyección internacional. La prestigiosa revista Rolling Stone ha publicado su esperado listado de las 50 mejores canciones en español del año, un ranking donde el nombre de Venezuela resuena con fuerza gracias a la presencia de múltiples exponentes que han logrado consolidar su impacto en el mercado global.

Danny Ocean lidera la avanzada nacional

En esta selección de expertos, Danny Ocean se erigió como el artista venezolano con la mejor posición en el conteo. Su colaboración con el colombiano Kapo, titulada «Imagínate», logró escalar hasta el puesto número 13.

La crítica especializada elogió la pieza por su innovadora amalgama de pop y ritmos urbanos, una fórmula que no solo dominó las listas de reproducción, sino que fue valorada por su frescura técnica y narrativa, explica El Nacional.

La sensibilidad de las nuevas generaciones

El reconocimiento también alcanzó a las voces emergentes que están redefiniendo el sonido del país. Joaquina, la joven cantautora que sigue cosechando éxitos tras su irrupción en la escena latina, se ubicó en el puesto 24 con su tema «Desahogo».

Esta canción, perteneciente a su álbum Al romper la burbuja, fue destacada por Rolling Stone debido a su lírica introspectiva y su capacidad para conectar emocionalmente con una audiencia que busca autenticidad en el pop contemporáneo.

Fusiones que trascienden fronteras

Por su parte, la agrupación Rawayana reafirmó su estatus como referentes del sonido alternativo al ocupar la posición 33. Lo hicieron de la mano de «Corazón adentro», un trabajo colaborativo con los colombianos Bomba Estéreo.

La publicación subrayó la maestría de la banda para fusionar ritmos y crear propuestas que escapan a las etiquetas convencionales, manteniendo siempre la esencia caribeña que los caracteriza.

Una industria sin barreras lingüísticas

Más allá de los nombres propios, el análisis de Rolling Stone reflexiona sobre el crecimiento exponencial de la música hispana. Según la revista, el 2025 fue el año donde se demostró que siempre es posible alcanzar nuevas cimas creativas.

La producción en español ha logrado expandirse hacia mercados donde el idioma no es una barrera, conectando con audiencias globales que, aun sin estar familiarizadas con la letra «ñ», encuentran en estos ritmos una conexión universal.

Finalmente, aunque el talento venezolano ocupó lugares de privilegio, el primer puesto de la lista fue para el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso con su tema «Impostor», una obra que utiliza la ironía para cuestionar las complejas dinámicas del éxito en la actualidad.