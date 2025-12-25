Con la clasificación al Round Robin prácticamente asegurada y solo dos juegos restantes en el calendario regular, la gerencia de los Navegantes del Magallanes ha movido sus piezas para apuntalar el cuerpo de lanzadores.

Diversas fuentes, encabezadas por el comunicador dominicano Juanfrank Kranwinkel, aseguran que el relevista derecho Oliver Ortega se incorporará a la «Nave Turca».

El lanzador llega a Venezuela tras quedar disponible en la Liga Dominicana (LiDom), luego de que su equipo, los Tigres del Licey, no avanzara a las semifinales y él no fuera seleccionado en el draft de refuerzos de dicho circuito, informa Líder en Deportes.

Experiencia reciente en el sistema organizado y MLB

Ortega, de 29 años, aporta una jerarquía notable al roster eléctrico. Cuenta con tres temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, habiendo lanzado para los Angelinos de Anaheim (2021-2022) y los Mellizos de Minnesota (2023).

Durante el 2025, el diestro se mantuvo activo en las filiales de los Mets de Nueva York, donde exhibió un dominio importante entre Clase A y Triple A. En 14.2 entradas de labor en Estados Unidos, registró una efectividad de 3.07 y un destacado WHIP de 0.89, demostrando que su brazo se encuentra en plenitud de condiciones para la exigencia del Caribe.

Estadísticas en la presente campaña invernal

En su reciente participación con los Tigres del Licey en Dominicana, el oriundo de Nagua tuvo una actuación breve pero efectiva. Lanzó en cinco encuentros, acumulando cuatro episodios de labor en los que permitió dos carreras limpias y recetó tres ponches, dejando su efectividad en 4.50.

A pesar de estos números discretos, su capacidad para enfrentar bateadores de alto nivel y su fogueo en ligas competitivas lo convierten en una pieza de lujo para el mánager magallanero en la fase decisiva del torneo venezolano.

Una solución al desgaste del relevo eléctrico

La llegada de Ortega responde a una necesidad estadística clara: aliviar la carga de trabajo del bullpen. El relevo de Magallanes ha sido el segundo con más innings lanzados en la liga (280.2), superando ampliamente la labor de sus abridores (201.1).

A pesar del cansancio, los relevistas turcos mantienen la segunda mejor efectividad colectiva del torneo con 4.33, solo por detrás de los Tigres de Aragua. Con este nuevo brazo, el equipo busca frescura y profundidad para afrontar un Round Robin que no da tregua en el calendario.