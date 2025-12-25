El Real Madrid continúa consolidando su modelo de negocio hacia una infraestructura que trasciende lo deportivo.

Según las últimas previsiones financieras recogidas por el Diario AS, el club blanco tiene como gran objetivo para el presente ejercicio superar la barrera de los 400 millones de euros en ingresos derivados exclusivamente de la explotación del Estadio Santiago Bernabéu.

Esta cifra no solo representa un hito histórico para la entidad, sino que confirma la transformación del recinto en un centro de entretenimiento operativo los 365 días del año, explica Líder en Deportes.

Un presupuesto récord impulsado por el marketing

El músculo financiero del equipo merengue alcanzará niveles inéditos en esta campaña, con unos ingresos totales previstos de 1.248 millones de euros. Esto supone un incremento del 5% respecto al año anterior, donde se registraron 1.185 millones.

La partida principal sigue siendo el área de marketing, que aportará 539,9 millones de euros gracias a la llegada de patrocinadores globales como HP.

No obstante, la explotación del Bernabéu le sigue de cerca con 402,5 millones, lo que significa que estas dos áreas por sí solas concentrarán más del 75% de la facturación total del club.

El desglose de una maquinaria de ingresos

Para entender cómo se alcanza esta cifra estratosférica, es necesario analizar el rendimiento de los negocios internos del inmueble. Durante el curso pasado, sin contabilizar la venta de entradas de partidos ni las áreas VIP, el estadio ya generó 79,1 millones de euros.

El Tour del Bernabéu fue el gran protagonista con 52,6 millones, seguido por los eventos y conciertos con 15,4 millones, y el sector de restauración con 10,3 millones de euros.

Futuro: Insonorización y expansión gastronómica

Las proyecciones para este año son aún más ambiciosas, especialmente considerando que el estadio todavía no opera a su máxima capacidad funcional. Se espera que el Tour crezca un 31%, consolidándose como uno de los museos más visitados de la capital.

Además, el Real Madrid trabaja intensamente en la insonorización del recinto para garantizar el regreso de los grandes conciertos, un pilar fundamental para rentabilizar el nuevo césped retráctil.

Con la apertura de nuevos espacios gastronómicos de alto nivel, el Santiago Bernabéu se posiciona no solo como la casa del fútbol, sino como el motor económico que garantiza la sostenibilidad del club a largo plazo.