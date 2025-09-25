Marineros de Seattle aseguró oficialmente el título de la División Oeste de la Liga Americana con una victoria de 9-2 sobre Rockies de Colorado y lo hicieron con la ayuda de Cal Raleigh y el venezolano Eugenio Suárez.

Este título significó su primer campeonato divisional desde aquella temporada de 116 triunfos en 2001.

En el primer episodio, Raleigh empezó a acaparar los focos del encuentro al conectar un cuadrangular en solitario que le permitió llegar a 60 en el año, extendiendo su registro como la mayor cantidad en la historia para un receptor.

Pero lejos de conformarse, buscó ampliar ese margen y en el octavo episodio llegó a la redonda cifra de 60 cuando ya el compromiso estaba encaminado a la victoria.

Por su parte, Eugenio Suárez no se quedó atrás y disparó su jonrón 48 del año, algo que podría darle un impulso en busca de cerrar la temporada regular con medio centenar de vuelacercas.

Actualmente, el criollo es el latino con más batazos de vuelta completa de la temporada.

Los dominicanos Julio Rodríguez y Jorge Polanco se unieron a la fiesta de batazos en el T-Mobile Park, un escenario donde ahora han ganado 10 juegos consecutivos y 20 de sus últimos 22.

Al conquistar la división, también se aseguraron comenzar la postemporada en casa.

Pero pueden dar un paso más tan pronto como este jueves, asegurando el segundo puesto de la Liga Americana y el valioso pase directo a la Serie Divisional que viene con él. Lo lograrían con una victoria más, o una derrota de Cleveland.