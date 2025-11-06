Los Navegantes del Magallanes anunciaron la desvinculación con Eduardo Pérez como mánager del equipo “por mutuo acuerdo”, apuntó la organización en un comunicado, la madrugada del jueves. Su lugar lo asumirá, de manera interina, Mario Lissón, quien fungía como coach de banca.

El anuncio se dio un par de horas después de la derrota 10-4 contra los Bravos de Margarita, que concretó la barrida en la serie de dos encuentros en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Tras el resultado, el Magallanes encadenó su tercera derrota y dejó su récord en 5-11, en el último lugar de la tabla de clasificación, a 2.5 juegos del Play In y a 5.5 encuentros del liderato.

“Estamos muy agradecidos con Eduardo por todo su aporte, por su caballerosidad y por su profesionalismo”, dijo Federico Rojas, gerente deportivo de los Navegantes, al departamento de prensa del club, sobre el primer estratega que deja su cargo este certamen. “Fue una persona genuina que se entregó al cien por ciento con el Magallanes”.

Con Eduardo Pérez como piloto, los Navegantes dejaron balance de 34-38 en ronda eliminatoria, contando la temporada anterior y la actual. Mientras que, en el Round Robin de la pasada campaña terminaron con foja de 6-10, en el regreso a la postemporada de los filibusteros, luego de una zafra de ausencia.

Lissón, de 41 años de edad, viene de desempeñarse como coach de desarrollo del Rochester, filial Triple A de los Nacionales de Washington. Pero cuenta con amplia experiencia como piloto en las granjas capitalinas, gracias a seis temporadas como mandamás entre la categoría de novatos (2018-2019, Clase A (2021) y Clase A+ (2022-2024), lapso en el que exhibió récord combinado de 270-347, en 617 encuentros, según Baseball-Reference.

Resto del staff del Magallanes

Los demás miembros del cuerpo técnico se mantendrán en sus cargos. Darwin Marrero como coach de pitcheo, Ender Chávez como coach de bateo, Endy Chávez en la primera base, Ramón Borrego en la tercera base, Roberto Espinoza como coach de calidad, Clemente Álvarez como coach de receptores y Miguel Socolovich como coach de bullpen.

El Magallanes terminó la jornada del miércoles como el equipo con la menor cantidad de carreras anotadas (64), y extrabases (36), así como el peor promedio de bateo (.232), OBP (.333), slugging (.346) y, por tanto, también OPS (.679) en el circuito.

Los Navegantes, a su vez, son junto a los Cardenales de Lara, las escuadras con más dejados en base (130) del campeonato.

Con corredores en posición de anotar, entretanto, la ofensiva bucanera apenas batea para .207 de average (de 164-34), el peor promedio del circuito.

Juegos para hoy

Águilas vs Navegantes 07:00 PM Estadio José Bernardo Pérez

Bravos vs Leones 07:00 PM Estadio Monumental Simón Bolívar

Tiburones vs Tigres 07:00 PM Estadio José Pérez Colmenares