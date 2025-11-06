La delegación venezolana de judo se tituló campeona absoluta de la disciplina al cosechar 7 medallas de oro, 3 de plata y 1 de bronce, para un total de 11 preseas, en los VII Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe Colombia 2025, celebrados en el Coliseo Mario de León Guzmán de Cedete, Montería, Colombia.

La selección anfitriona del evento se ubicó en la segunda posición con 5 oros, 1 plata y 3 bronces (9), mientras que Panamá completó el podio general con 2 oros, 4 platas y 6 bronces (12), aunque con menor peso en el cómputo de títulos.

Equipo cohesionado

El broche de oro llegó en la última jornada, cuando el equipo venezolano se impuso en el torneo por equipos, demostrando cohesión y el nivel técnico de equipo escolar.

El equipo venezolano superó la primera ronda por by para luego enfrentarse en semifinales a la escuadra mexicana e igualar a tres combates por lado y recurrir al enfrentamiento extra, que fue favorable a Venezuela.

En la final el sexteto nacional supero 4-2 a equipo panameño que estuvo que conformar con la medalla de plata.

Triunfos claves

Con victorias clave en las categorías de -55 kg, -63 kg y +70 kg, el combinado patrio selló su triunfo colectivo, confirmando su gran nivel en el tatami centroamericano.

Isis Vivas, una de las figuras del equipo venezolano, destacó la calidad y el nivel de los atletas que participaron en el evento.

«La competición fue bastante fuerte; las rivales estaban muy bien preparadas, con buen nivel técnico y físico», señaló Vivas.

También valoró esta experiencia por el roce competitivo. «Nos ayuda a crecer, a corregir errores y a seguir soñando en grande».

Por su parte, Ricardo Rodríguez, campeón en la categoría de -55 kg, remarcó lo complicado que resultaron todos los combates.

«Cada enfrentamiento supuso un reto distinto. Hubo momentos de presión, pero confié en la preparación. Las horas de entrenamiento previas a esta competencia marcaron la diferencia”, detalló.