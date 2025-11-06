La Orquesta Sinfónica Juvenil Regional “Manuel Carlos Piar” inaugurará su temporada 2025–2026 este viernes 7 de noviembre, a las 4:30 p.m., en el auditorio de El Sistema – Núcleo Ciudad Guayana, con entrada libre.

El programa reúne a dos gigantes de la música universal: Ludwig van Beethoven y Dmitri Shostakovich.

Beethoven y la búsqueda de la libertad

El concierto se abrirá con la Obertura Egmont de Beethoven, una de sus obras más emblemáticas. Cargada de dramatismo y esperanza, esta pieza se erige como símbolo del valor y la libertad interior.

En ella, el compositor alemán expresa la lucha del espíritu humano frente a la opresión, un tema recurrente en su obra y en su vida personal, explican en sus redes sociales.

Shostakovich: del silencio a la afirmación de la vida

Asimismo, la velada continuará con la Sinfonía n.º 5 en re menor, Op. 47 de Shostakovich, una obra que nació en medio de la censura soviética y se transformó en una declaración de resiliencia.

En su Quinta Sinfonía, el compositor ruso convierte la tensión y el silencio en una poderosa afirmación de la vida, demostrando que la música puede decir lo que las palabras no alcanzan.

El arte como voz honesta del espíritu

Aunque separadas por siglos y contextos distintos, las piezas elegidas comparten un mismo pulso: la fuerza del espíritu que se levanta ante la adversidad y encuentra en el arte su expresión más auténtica.

Finalmente, con este concierto El Sistema Ciudad Guayana inicia una nueva etapa con energía renovada, pasión y compromiso, reafirmando su propósito de seguir creciendo junto a su público y consolidándose como un espacio de encuentro, formación y excelencia musical.