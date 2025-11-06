La Organización Miss Venezuela anunció este 6 de noviembre la adquisición de la licencia exclusiva para elegir a los representantes nacionales en los certámenes Miss y Míster Supranational, marcando así el inicio de una nueva etapa para el país en esta plataforma internacional de belleza.

El anuncio se produjo luego de que Reinas y Reyes de Venezuela, dirigida por Prince Julio César, informara su decisión de no renovar las franquicias, explica El Diario.

“Deseamos informar formalmente nuestra decisión de no renovar las franquicias Supranational para las plataformas Miss y Míster en Venezuela. Esta determinación ha sido tomada tras una profunda reflexión y con el mayor respeto por el certamen y todo lo que representa”, indicó la organización en un comunicado oficial.

Agradecimiento y legado

La directiva saliente agradeció los años de colaboración con la marca internacional y destacó que Venezuela fue el primer país en organizar un concurso dedicado exclusivamente a la franquicia Supranational.

Por su parte, Miss Venezuela manifestó su entusiasmo por esta nueva alianza. “Estamos agradecidos con Miss Supranational y muy ansiosos por comenzar este emocionante nuevo capítulo de colaboración, para brindar nuevas oportunidades al talento de Venezuela”, señaló la organización en un comunicado.

Designación de los nuevos representantes

La presidenta del Miss Venezuela, Nina Sicilia, anunció que el 12 de noviembre, durante un evento especial, la organización seleccionará a los nuevos delegados y designará al modelo y a la representante que portarán la banda del país en las ediciones de 2026.

El presidente de la Organización Supranational, Gerhard Parzutka von Lipiński, confirmó la transición y elogió el legado de excelencia del Miss Venezuela. “Su poderosa historia de pasión y empoderamiento se alinea perfectamente con los valores que apreciamos: la unidad, la aspiración y la oportunidad compartida”, expresó.

Venezuela en el Supranational

El país ha mantenido una destacada trayectoria en el certamen, especialmente en la categoría masculina. Gabriel Correa obtuvo el título en 2017, William Badell logró el puesto de segundo finalista en 2021, Marcos de Freitas alcanzó el tercer lugar en 2024 y Víctor Battista recibió el reconocimiento como Míster Supranational Américas 2025.

En la rama femenina, Ismelys Velásquez logró la posición de cuarta finalista en la edición de 2022, reafirmando la sólida presencia de Venezuela en el escenario internacional de la belleza.