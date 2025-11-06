La Dirección del Certamen Miss Universo en Tailandia destituyó al productor tailandés Nawat Itsaragrisil de su cargo después de que él protagonizara un altercado con Fátima Bosch, representante de México.

Pese a haber ofrecido disculpas públicas, la organización decidió apartarlo de la mayoría de las actividades del concurso número 74.

La información fue confirmada por Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, a través de un comunicado difundido en las redes oficiales del evento. “He condicionado su participación en los eventos que forman parte del certamen número 74, y que ésta sea muy limitada o nula”, expresó el empresario mexicano.

La organización toma control en Tailandia

Rocha añadió que próximamente se emitirá un comunicado detallando las medidas formales contra Itsaragrisil, quien también dirige Miss Grand International (MGI). Además, informó que una delegación de ejecutivos de Miss Universo, encabezada por Mario Bucaro y Ronald Day, viajará a Tailandia para tomar el control total del evento.

“Olvidó ser un verdadero anfitrión”

Molesto por lo ocurrido, Raúl Rocha repudió la conducta del tailandés, señalando que “olvidó el significado de ser un verdadero anfitrión”. “No permitiré que los valores de respeto y dignidad a la mujer sean violentados”, advirtió, reiterando su apoyo incondicional a todas las delegadas del certamen.

“Miss Universo es una plataforma de empoderamiento femenino y de voces que merecen ser escuchadas”, subrayó el presidente de acuerdo al Sol de México.

Un discurso entre lágrimas… y críticas

Durante el evento oficial de bienvenida, Nawat Itsaragrisil intentó disculparse con un discurso entre lágrimas, donde alegó haber sido maltratado por otros organizadores. Sin embargo, el gesto fue recibido con escepticismo.

En los videos difundidos en redes, no se observan lágrimas reales de acuerdo al público, pese a que el tailandés se seca constantemente el rostro con un pañuelo. Usuarios lo calificaron de “falso” y consideraron su acto un intento de limpiar su imagen tras el escándalo.