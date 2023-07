La ausencia de los servicios básicos en la comunidad Brisas de Las Campiñas en el municipio Piar, continúa afectando a más de 150 familias, situación que ha despertado preocupación, malestar, inquietud, entre los habitantes, según ellos, llevan más de 30 años solicitando ayuda y atención, pero, ningún ente se aboca a darles respuestas, mientras tanto, los habitantes viven de forma marginal.

Lisbeth Coronado, quien reside en la calle principal Morono, señaló que no cuenta con unas vías óptimas, las calles son de tierra y piedras, en época de lluvias es difícil el acceso por la gran laguna que se forma desde la entrada, “no contamos con alumbrado público, por las noches todo queda en completa oscuridad, necesitamos que nos alumbren nuestra comunidad”.

La vecina dijo que otros de los servicios ausentes es la red de cloacas, “contamos con pozos sépticos y constantemente están rebosados, muchas personas que aquí residimos hacemos nuestras necesidades fisiológicas en el monte, también solicitamos un proyecto de instalación de tuberías de aguas negras, se ha solicitado a los miembros comunales apoyo a través de proyectos introducidos y nadie da respuestas”, informó Coronado.

Piden canalización

Explicó la declarante que cuando llueve se le inunda la casa porque esa comunidad no cuenta con un sistema de drenajes para que las aguas tengan por donde circular. Otro problema es la ausencia de agua potable, servicio que nunca ha existido en Brisas de Las Campiñas, por tanto, los vecinos se trasladan hasta la calle principal de La Floresta, para poder buscar el líquido.

Reinaldo Cordero, habitante de La Floresta y luchador social, manifestó que presta el apoyo a las familias con el vital líquido, “siempre estoy a la orden para la comunidad mencionada, los vecinos van a buscar el agua, es impresionante como residen los habitantes de la comunidad vecina Brisas de Las Campiñas, con tantos problemas que padecen, no tienen alumbrado público, ni agua potable, asfaltado ausente, no hay servicio de red de cloacas, el aseo urbano no pasa, autoridades públicas de Piar, abóquense a dar respuestas”.