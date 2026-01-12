Los alumnos del estado Bolívar iniciaron el II Momento Pedagógico del año escolar 2025- 2026, luego de culminada la época navideña.

De acuerdo con cifras oficiales del Centro de Desarrollo por la Calidad Educativa (CDCE), un total de 309.319 estudiantes regresaron a las aulas en 1.257 instituciones educativas activas en el territorio estadal.

En este contexto, el Centro de Educación Nacional (C.E.N.)“Erika Vilera”, ubicado en la comunidad Villa Celestial de la parroquia Unare, en el municipio Caroní, se convirtió en uno de los principales referentes del inicio del II Momento Pedagógico en la entidad.

Esta institución beneficia a 950 alumnos de los niveles de educación inicial, primaria y media, gracias a un proceso de rehabilitación integral que fortalece las condiciones para el aprendizaje, la convivencia escolar y el desarrollo pleno de la comunidad educativa.

Proyecto para la enseñanza

El Centro de Educación Nacional (C.E.N.)“Erika Vilera” culminó el proyecto de recuperación que contempló la rehabilitación de 16 aulas, cinco módulos de baños, la construcción de un nuevo módulo de preescolar, la instalación de una cocina equipada para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como la dotación de uniformes para los estudiantes.

Además, se recuperó la cancha de usos múltiples y se embellecieron las áreas verdes con muralismo, consolidando un entorno escolar digno, seguro y funcional.