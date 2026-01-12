El sistema educativo público de Venezuela retomó formalmente sus actividades para dar inicio al segundo período del año escolar. El retorno a las aulas se produce una semana después de los ataques militares ejecutados por Estados Unidos contra el país, según informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Desde una institución educativa en Catia La Mar, Rodríguez encabezó el acto oficial, destacando que, pese al contexto de «bloqueo» económico, el Gobierno nacional mantiene como prioridad el financiamiento de las áreas sociales con los ingresos derivados de la actividad petrolera.

«Los recursos energéticos deben ser para nuestros niños y niñas; para garantizar su futuro, su alimentación y, sobre todo, una educación de calidad», afirmó.

Metas y alcance del sistema educativo

Por su parte, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, ofreció un balance sobre los indicadores actuales del sector, asegurando que que la escolaridad ha crecido de forma exponencial, situándose por encima del 97 %.

Asimismo, explicó que el 3 % restante corresponde a familias en situación de pobreza extrema o con problemas de salud complejos, para quienes se está diseñando un plan de abordaje especial.

En cuanto al Programa de Alimentación Escolar (PAE) destacó que se atienden diariamente a cerca de dos millones de estudiantes, registrando un incremento del 36 % en su alcance.

Según las autoridades, el fortalecimiento del PAE se ha convertido en un factor determinante para incrementar la matrícula y asegurar la asistencia regular de los alumnos en este nuevo ciclo educativo.