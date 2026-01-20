El histórico Minervén Fútbol Club, más conocido como «El Expreso Azul» dio inicio oficial a su fase de try-outs (pruebas de talento) y pretemporada 2026.

Tras una exitosa campaña donde se consagró campeón de la Tercera División de la Liga Nacional Masculina en el estado Bolívar y se ubicaron en el Top 10 a nivel nacional, el equipo busca reforzar sus filas para los nuevos retos del fútbol venezolano.

Convocatoria masiva y categorías

Las actividades arrancaron con una contundente participación de más de 450 futbolistas en la Cancha de Alto Rendimiento de la Asociación de Fútbol del estado Bolívar (AFEB).

La directiva y el cuerpo técnico han abierto la convocatoria para las categorías Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-18, Sub-19 y Sub-20.

El objetivo principal es preparar la batería de jugadores que afrontarán la Liga de Desarrollo de la Liga Municipal (adscrita a la FVF) y continuar el proyecto de ascenso.

Proyección Internacional para la Sub 14

El club hizo un llamado especial a los talentos nacidos para la categoría Sub-14 (12 y 13 años). Este grupo está siendo perfilado para representar a la institución en el prestigioso torneo «Evolution Conmebol», una competencia de carácter internacional. Los entrenamientos de esta categoría están bajo la supervisión de los profesores Miguel Aguilera y José Gregorio Goyo Martínez.

Cronograma y Ubicación de los Try-outs

La invitación se extendió a todos los jóvenes talentos de la región que deseen formar parte de la cantera del equipo campeón profesional de 1996.

Días: Lunes, Martes y Miércoles.

Horario: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Cancha de la Asociación de Fútbol del Estado Bolívar (ubicada al lado de AIFI, vía al Club Náutico).

Renacer del Expreso Azul

La directiva de Minervén FC continuó trabajando arduamente en esta nueva fase del club. Con un plan estratégico a 5 años, la institución tiene como meta a corto y mediano plazo la participación en la Liga Futve Junior y el ascenso al Torneo de Plata (Segunda División) del fútbol venezolano.

«Seguimos fortaleciendo nuestras categorías juveniles y preparando la cantera de lo que será el futuro de este equipo», afirmó el presidente de Minerven FC, José Ramón López, quien adelantó que en los próximos días se convocará a una rueda de prensa para anunciar los nuevos patrocinantes que acompañarán al equipo en la temporada 2026.

La captación ante un solazo guayanés pleno, y la convocatoria general de padres y representantes, proseguía este martes con la expectativas latente de los que se podrían convertir en las grandes figuras del fútbol mundial. ¿Y por qué no pensarlo así? Con Dios todo, sin Él nada.