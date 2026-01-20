El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció la puesta en marcha de un operativo estratégico de cedulación destinado a la renovación del documento de identidad para ciudadanos mayores de 18 años, bajo una modalidad de atención sin cita previa.

Esta iniciativa, difundida a través de los canales oficiales del ente, busca optimizar el flujo de usuarios y garantizar el derecho a la identidad de manera expedita. Asimismo, la institución informó que se llevará a cabo un proceso de verificación de datos dirigido específicamente a ciudadanos venezolanos —por nacimiento o naturalización— cuya numeración de cédula sea igual o superior a los 22 millones.

Directrices de atención al usuario

Para asegurar la eficiencia del operativo, el Saime ha establecido los siguientes parámetros de servicio en sus oficinas a nivel nacional:

Horario de atención: Las sedes operarán en jornada continua desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., facilitando el acceso a los ciudadanos en diversas franjas horarias.

Retiro de documentos: La institución hace un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, recordando que quienes hayan tramitado su cédula recientemente disponen de un plazo máximo de seis meses para retirarla en la oficina correspondiente.

Con la ejecución de estas jornadas masivas, el Saime reafirma su compromiso con la modernización y la excelencia en el servicio, articulando esfuerzos para ofrecer una respuesta oportuna a las demandas de identificación, migración y extranjería de la población venezolana.