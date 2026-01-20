La estabilidad del clan Beckham se encuentra en su punto más crítico tras las recientes declaraciones de su primogénito. Brooklyn Beckham utilizó sus plataformas digitales para lanzar una serie de acusaciones contra sus padres, David y Victoria, a quienes señala de haber intentado sabotear su relación con la actriz Nicola Peltz desde sus inicios.

El peso de la «Marca Beckham»

En un extenso comunicado, el joven de 26 años confesó que su salud mental se ha visto afectada por el entorno familiar.

Brooklyn aseguró haber vivido bajo una «ansiedad abrumadora» debido a la presión de mantener la imagen pública de sus padres. Según sus palabras, para David y Victoria, la «marca Beckham» está por encima de cualquier vínculo afectivo, priorizando patrocinios y eventos sobre el bienestar de sus hijos.

Desaires públicos y el incidente del vestido

Brooklyn profundizó en la mala relación entre sus padres y su esposa, revelando que Nicola fue excluida de la fiesta de 50 años de David en mayo.

Asimismo, confirmó uno de los rumores más persistentes: Victoria Beckham habría cancelado la confección del vestido de novia de Peltz a último momento, un gesto que el joven calificó como una falta de respeto deliberada que obligó a su esposa a buscar un diseño alternativo de urgencia.

La réplica sutil de David en Davos

La respuesta del ex capitán de la selección inglesa no se hizo esperar, aunque optó por un tono diplomático. Durante una entrevista en el programa Squawk Box de CNBC, realizada en el marco del Foro Económico Mundial, David se refirió indirectamente al conflicto.

Finalmente, el exfutbolista hizo hincapié en que, aunque ha intentado educar a sus hijos sobre los peligros de las redes sociales, es necesario «dejar que los hijos cometan errores» para que puedan aprender de ellos.

Un distanciamiento que parece definitivo

Mientras David Beckham aprovechó su intervención para resaltar su labor con UNICEF y el uso responsable de las plataformas digitales, Brooklyn parece haber tomado una postura irreconciliable.

Casado desde 2022 con la hija del magnate Nelson Peltz, el mayor de los hermanos Beckham busca ahora desvincularse del control mediático de sus progenitores para proteger su nueva vida matrimonial.