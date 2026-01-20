Las películas ‘Moscas’, del mexicano Fernando Eimbcke; ‘Rosebush Pruning’, del brasileño Karim Aïnouz, y ‘Josephine’, de la brasileño-estadounidense Beth de Araújo, competirán con otros 19 títulos por el Oso de Oro en la 76 edición de la Berlinale, que arranca el próximo 12 de febrero, anunció la organización del festival.

En ‘Moscas’, Olga acoge en su piso a un inquilino cuya mujer está siendo tratada en un hospital cercano. Este introduce a escondidas a su hijo de nueve años en la habitación. A medida que sus vidas se entrelazan cada vez más, y el mundo controlado de Olga comienza a tambalearse.

Rosebush Pruning

‘Rosebush Pruning’, una coproducción entre Italia, Alemania, España y Reino Unido, protagonizada por Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning y Pamela Anderson, traslada al espectador a una casa española, donde cuatro hermanos estadounidenses -Jack, Ed, Anna y Robert- viven rodeados de riqueza y aislamiento.

Cuando Jack quiere irse a vivir con su novia y Ed descubre la verdad sobre la muerte de su madre, la estructura familiar empieza a desmoronarse.

Josephine

En ‘Josephine’, producida por Estados Unidos y con Channing Tatum, Gemma Chan, Mason Reeves, Phillip Ettinger y Syra McCarthy ente sus protagonistas, una niña de ocho años, Josephine, presencia un crimen en el Golden Gate Park y reacciona con violencia para protegerse.

Su trauma también afecta a sus padres, quienes quieren contribuir a la justicia y luchan para que todos vuelvan a sentirse seguros.

Además, la sección a competición de nueva creación ‘Perspectives’, surgida del premio a la mejor ópera prima que se otorgaba desde 2006 y que estará dotada con 50.000 euros, incluye las cintas debut argentina, ‘El Tren Fluvial’, de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale; ‘Hangar rojo’, del chileno Juan Pablo Sallato; y ‘Nosso segredo’ (‘Our Secret’), de la brasileña Grace Passô.

El Tren Fluvial

‘El Tren Fluvial’ narra la historia de Milo, de nueve años, que vive en un remoto pueblo argentino, aprende la danza folclórica del malambo y se convierte en un excelente bailarín, pero el único deseo del chico es escapar de la provincia en tren y llegar al Buenos Aires de sus sueños.

‘Hangar rojo’, una coproducción chileno-argentino-italiana, sitúa al espectador en el Chile del golpe militar de 1973, en el curso del cual la Academia de la Fuerza Aérea de Santiago debe convertirse en un campo de internamiento. El capitán Jorge Silva, instructor, debe elegir entre el deber y la conciencia.

Nosso segredo

En ‘Nosso segredo’, coproducida entre Brasil y Portugal, el silencio reina en la casa de una familia tras una pérdida, y cada uno llora por su cuenta.

Pero entonces el hijo menor revela un secreto y todos se dan cuenta de que deben volver a unirse con amor y valentía para superar el dolor.