Una poderosa actividad solar liberada por el Sol llegó a la Tierra este lunes y dejó coloridas exhibiciones aurorales y problemas de GPS para las aeronaves, según el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional.

El servicio rastreó una tormenta de radiación solar, clasificada en un nivel cuatro de cinco en una escala de gravedad. El centro calificó el evento como “la mayor tormenta de radiación solar en más de 20 años”.

Una tormenta de radiación solar marca la liberación de partículas cargadas intensas y de rápido movimiento hacia la Tierra, lo que puede afectar los lanzamientos espaciales, la aviación y las operaciones satelitales.

La última vez que se observaron niveles severos de tormenta de radiación solar fue en octubre de 2003, según el organismo.

Las tormentas espaciales de Halloween de octubre de 2003 causaron cortes de energía en Suecia y daños a transformadores eléctricos en Sudáfrica.

Cuando las tormentas de radiación solar llegan a la Tierra, pueden causar un aumento en los riesgos de exposición a la radiación para los astronautas en órbita terrestre baja, como los que están a bordo de la Estación Espacial Internacional, así como para los pasajeros en vuelos que atraviesan rutas polares.

El servicio ha notificado a aerolíneas, la Nasa, la Administración Federal de Aviación, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la Corporación de Fiabilidad Eléctrica de Norteamérica y a otros operadores para que se preparen para la tormenta.

“Hemos estado haciendo todas estas llamadas telefónicas para asegurar que todos los operadores de infraestructuras tecnológicas clave estén al tanto de lo que está sucediendo”, dijo el pronosticador del SWPC, Shawn Dahl.

Durante eventos de aumento de riesgo de radiación, los astronautas pueden trasladarse a partes de la estación espacial que están mejor protegidas, como lo han hecho durante tormentas solares anteriores, como una tormenta geomagnética extrema que ocurrió en mayo de 2024.