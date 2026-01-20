La kryptonita de Ángel Reyes a lo largo de toda la ronda eliminatoria fue encontrar corredores en posición de anotar. No pudo producir en esa situación. Se le estancaron las carreras a tal punto que, de ser la gran adquisición del receso de temporada para Navegantes del Magallanes, pasó a quedarse en la banca en los primeros juegos del Round Robin. Tal parece, ahora, las cosas están cambiando.

El toletero derecho, con hombres en tercera y segunda base, conectó un sencillo en la octava entrada para empujar las dos carreras que le dieron la ventaja definitiva al Buque 3-2 sobre Cardenales de Lara el lunes, en el inicio de la última semana del todos contra todos, en Barquisimeto.

Ángel Reyes, quien con frecuencia hizo swing con éxito al primer envío de sus turnos en la noche, abanicó el primero de los lanzamientos que le hizo Ronnie Williams, en ese octavo episodio. A partir de entonces, vino de atrás en la cuenta, y en 2-2, despachó el imparable decisivo entre el tercer cojín y el shortstop.

Reyes, quien terminó la jornada de 4-3 con esa dos remolcadas y una anotada, marcó la diferencia para el séptimo triunfo seguido del Magallanes ante el Cardenales, contando los cinco últimos de la temporada regular, y los dos más recientes de la semifinal.

En tanto, recortó la diferencia del navío con el segundo lugar de la tabla de posiciones, ocupado por crepusculares y Águilas del Zulia, a solo 1.0 juego.

Recuerdo fresco

La Carabela, inspirada con cinco victorias en los últimos siete careos en este Round Robin, se aferra a la gesta que ya logró en la primera fase del torneo, cuando remontó a partir de la segunda quincena de noviembre.

En esa reacción bucanera en enero, mucho tiene que ver el oriental, quien luego de ser titular en solo uno de los primeros ocho encuentros del equipo en la fase, ha estado el lineup abridor en los tres más recientes, los dos últimos resueltos en victoria.

El pitcheo

Ricardo Sánchez regresó y continuó las cosas exactamente donde las dejó, al actuar 5.0 entradas en blanco con solo tres hits recibidos (todos sencillos), cuatro ponches y un boleto.

El Lanzador del Año tenía todos los números para seguir al menos un inning más, pero fue expulsado tras el último out del quinto tramo.

Fue un brillante duelo de abridores, porque en la acera contraria, Wilmer Font actuó por espacio de 6.0 episodios con solo una rayita admitida, dejando el encuentro ganando. Pero el bullpen de Lara, por tercer encuentro en fila, volvió a sucumbir, luego de comenzar a trabajar en ventaja.

Félix Cepeda (1-0), tercero de cuatro relevistas usados por el mánager Yadier Molina, se apuntó el lauro, con una entrada y un tercio de labor en blanco.

Felipe Rivero, por su parte, fue coprotagonista, junto a Ángel Reyes, de la conquista filibustera. El lanzallamas se acreditó un juego salvado de cinco outs, tres de ellos por la vía del ponche. Ascendió al montículo con ventaja en el octavo, pero con corredor en segunda base y solo un out. Dominó al encendido grandeliga Luisángel Acuña con un rodado a la inicial, dio boleto a Ildemaro Vargas y guillotinó a Danry Vásquez. Ya en el noveno, retiró en fila a Jesús Bastidas, Alejandro Mejía y Luis Barrera.

Ronnie Williams (0-2), por su parte, cargó con el revés, al recibir tres incogibles y dos carreras limpias en dos tercios de labor.

Lo que viene

Magallanes (5-6) viajará a Margarita para comenzar este martes una serie de dos desafíos contra Bravos, con Esmil Rogers como abridor filibustero para el primero de ellos.

Cardenales (6-5), por su parte, que registró su tercer descalabro seguido, buscará salir de la mala racha en Maracaibo, también el martes, contra Águilas del Zulia, con César Valdez como iniciador crepuscular.