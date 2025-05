Con más de quince años de fundada la comunidad “Chávez Somos Todos”, en la invasión 25 de Marzo, parroquia 11 de abril, San Félix, la ausencia de servicios básicos como agua, luz y calles pavimentadas afecta gravemente la calidad de vida de sus habitantes, especialmente de los niños.

La luz la obtienen prestada del sector cercano, mientras que no tienen agua por tuberías, las casas son de zinc y madera, mientras que la desnutrición severa en la población infantil es alarmante.

“Gobiernos van y gobiernos vienen y nadie se preocupa por resolver los problemas de este sector. Son casi 500 familias que decidimos construir ranchos en este espacio para que luego el Gobierno nacional nos construyera casas dignas, sin embargo, nos quedamos en veremos”, apuntó uno de los lugareños.

Según, hacen lo posible por conectar las tuberías de agua desde la Invasión 25 de Marzo, “pero el agua no llega a las casas. Solo por una o dos horas es que en algunos sitios fluye el agua por las tuberías, en otras los vecinos tienen que comprarla”, indicó un lugareño.

Muchos niños no van a clases

La deserción escolar es preocupante, a pesar que a escasos metros se encuentra una escuela, pero muchos niños no tienen oportunidad de ir a un salón de clases, sus padres no cuentan con recursos suficientes para mandarlos al colegio, según una residente de “Chávez Somos Todos”, no quiso identificarse por temor.

María Ramírez, dijo que tiene cuatro niños, todos en edad escolar, solo puede enviar a dos, “los otros dos, no puedo inscribirlos porque no tendría como comprar uniformes para los cuatro niños, mi esposo no tiene un trabajo fijo, solo se ayuda recolectando hierro, aluminio y otro tipo de material que luego vende”.

También indicó que en el barrio viven muchas familias de escasos recursos que se alimentan una vez al día, “los niños presentan un cuadro de desnutrición, nadie visita este lugar, padecemos muchas necesidades”, indicó preocupada.

Olvidados

En este sentido, otro nativo manifestó que no tienen nada que envidiarles a las comunidades cercanas, “están en las mismas condiciones, o en peores situaciones, calles rotas, cloacas desbordadas y el olor putrefacto es preocupante”.

Para los residentes de “Chávez Somos Todos”, es una prioridad el agua por tubería, red de aguas negras, algunas casas tienen pozo sépticos, otras no. La gente hace sus necesidades fisiológicas en bolsas plásticas y luego la lanzan a la calle, o en su efecto a la alcantarilla de aguas de lluvias.

No dejaron de pedir ayuda al gobierno regional, local y nacional, solicitaron viviendas dignas, también los servicios básicos para una mejor calidad de vida de sus hijos.