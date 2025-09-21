El campo de golf del club Caronoco fue el epicentro de la primera edición de la Copa Visco Orinoco, que contó con la participación de 75 golfistas tanto de Ciudad Guayana como de otras regiones del país.

La competición, que se disputó con gran espíritu deportivo, coronó a los mejores de cada categoría, destacando las actuaciones de Gioconda López y Pedro Riego.

Categoría Damas

En la categoría Damas, la jornada fue dominada por López, quien se alzó con el premio al Primer Gross, mientras que Sofía González por su habilidad en el campo, se adjudicó Primer Neto.

Primera Categoría

El plato fuerte, la Primera Categoría, vio a Pedro Riego brillar levantando el trofeo al Primer Gross, por su parte, Yoel Solorzano logró el Segundo Gross.

Entretanto, el mejor neto score se lo llevó David Cañas, superando a Elías Aukalil, que se quedó con el Segundo Neto.

Segunda Categoría

José Bufalino se quedó con el Primer Gross y Federico Luzardo con el segundo. El Primer Neto lo conquistó Gustavo Cañas, desplazando al Freddy López, quien se adjudicó el segundo.

Tercera Categoría

El Primer Gross fue para José Ogara y segundo para Enrique Gil, mientras que el Primer Neto lo obtuvo Xavier Marín y el segundo Jesús Rojas.

Cuarta Categoría

Cerrando con la última categoría, el primer Gross le ganó Juan Goncalvez y el segundo José Luis Ron. En los netos se los llevaron, Marco Tulio Landáez, el primero y Gabriel García, el segundo.

La cita deportiva se convirtió en un hito para comunidad golfista local, que tenían mucho tiempo sin disfrutar un torneo de tal magnitud.

Celebración aniversario

Jorge Urribarri, gerente de relaciones públicas de la empresa, destacó que «la gente quedó muy complacida, hacía mucho tiempo que no teníamos un evento de esta naturaleza».

Asimismo, reveló que el campeonato fue una iniciativa de la empresa para celebrar su fundación y que «la jornada fue excelente, exitosa, con mucha satisfacción».

Urribarri apuntó que la empresa seguirán apostando por los deportistas de la zona para que puedan participar en diferentes competiciones.

Por su parte, Enrique Gil, miembro del comité organizador y del club de Golfistas del Caronoco, expresó su agradecimiento a todos los colaboradores y a quienes trabajaron en el mantenimiento del campo.

«En dos semanas se pusieron los patines y logramos montar este fantástico evento», comentó.

A su vez, felicitó a Visco Orinoco por su apoyo con la esperanza de que sea el primero de muchos torneos.

La industria minera continuará realizando este torneo de golf con el fin de crear una tradición en la ciudad.