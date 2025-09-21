La comunidad de El Merecure, ubicada en el sector Las Batallas de la Carrera Ayacucho, parroquia 11 de Abril, está en estado de alerta debido a una situación con unas guayas de alta tensión que se partieron en dos frente a dos vivientes de la mencionada zona.

Los vecinos mencionaron que tienen varios días en esta situación, sin tener una respuesta por parte de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), al mismo tiempo, manifestaron que el problema es más agravante, ya que los cables mantienen corriente, siendo una amenaza para los transeúntes, en especial los niños que viven en el lugar.

Por su parte, dijeron que han intentado por todos los medios para poder obtener una solución de las autoridades, incluso cuentan con reporte a través de la VenApp y han realizado múltiples llamadas a la Corpoelec, recibiendo como respuesta que «deben esperar», pese a que se trate de una situación de alto riesgo.

Los residentes detallaron que la inestabilidad del voltaje en las viviendas cercanas está causando serios problemas

A su vez, expresaron que sus electrodomésticos, en particular los refrigeradores, están presentando fallas, lo que ha resultado en la pérdida de alimentos que requieren refrigeración.

La comunidad hace un llamado urgente a las autoridades para que atiendan de manera inmediata esta grave situación y exige la reparación de la línea eléctrica para evitar una tragedia.