Venezuela debutó con una aplastante victoria por nocaut en cinco entradas 11-0 sobre Cuba en la jornada inaugural de este sábado del V Campeonato Panamericano de Béisbol femenino que se disputa hasta el 26 de septiembre en el estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto.

El Panamericano abrió el telón con un acto cultural como parte de la inauguración del certamen que dio la bienvenida a las delegaciones de México, Cuba, Puerto Rico, Argentina y Venezuela, que defiende el título obtenido en la edición de 2022 celebrada en el mismo escenario guaireño.

Ataque temprano

La novena nacional atacó desde el propio primer acto y abrió el marcador, luego de que Paola García recibiera un pelotazo, avanzara a tercera mediante un doble de Aranza Arciniega y pisara el plato impulsada por cohete de Marlyn Yéndez por el campocorto.

Tres más llegaron en el segundo episodio cuando con las bases repletas Kimberly Caicedo conectó doble al centro para fletar a sus compañeras y ampliar el marcador 4-0, y agregaron otras tres rayitas en el siguiente inning aprovechado un error de la defensa cubana.

Rally productivo

El triunfo por nocaut se concretó en el quinto episodio con otro rally productivo de cinco anotaciones que inició Gabriela Suárez con sencillo y luego con las bases llenas, Venezuela anotó dos con rodado y elevado de sacrificio, mientras que sencillo de María Ledezma y Migreilys Angulo aportaron dos más.

El trabajo monticular de Yosmeily Amaro se encargó de blanquear a la toletería cubana con una labor completa de cinco entradas en las que apenas permitió dos imparables, entregó cuatro boletos y metió cinco ponches para llevarse el triunfo. La derrota recayó en Yanet Carbonel que aceptó cuatro anotaciones en 1.2 actos de labor.

Por la ofensiva venezolana destacaron la antesalista Kimberly Caicedo que se fue de 3-1 con un doble y cuatro impulsadas, y Stephany Suárez bateó de 3-2 con par de anotadas.

Buenas conexiones

Sobre la primera victoria de Venezuela en el torneo, la mánager Cindy Anzola señaló que sus instrucciones habían sido muy claras: «Teníamos que ganar el primer juego, porque al ganarlo uno tiene un poco más de respiro y afortunadamente se nos dio como queríamos, con buenas conexiones y gran solvencia en el juego”.

En la segunda jornada de este domingo Venezuela va por su segunda victoria del torneo (6:00 p.m.) en el estadio de Macuto ante Argentina, que cayó en el choque inaugural 14-0 ante México.