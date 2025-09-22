La selección de Venezuela conquistó la presea dorada del Campeonato Sudamericano U17 Femenino tras derrotar a la bicampeona Brasil, en un emocionante partido disputado en Lima.

Las jóvenes venezolanas mostraron una garra impresionante y un alto nivel técnico, superando a un equipo brasileño que partía como el gran favorito.

Con un contundente 3-0, la selección demostró que el talento y el trabajo en equipo pueden más que cualquier pronóstico. La victoria no solo es un reflejo de su esfuerzo en la cancha, sino también un símbolo del renacimiento del voleibol venezolano.

En los tres sets, las venezolanas dominaron con marcadores de 25-22; 25-14 y 25,-23.

Yalesca Colina y Armanda Pacheco: figuras de la final

La actuación de las ‘guerreras’ fue memorable, pero la bolivarense Yalesca Colina y Armanda Pacheco brillaron de manera especial en la final.

Con un juego impecable, mantuvieron la presión sobre sus rivales y lideraron a la selección en los momentos cruciales del encuentro. Su desempeño no solo fue técnicamente sobresaliente, sino que también demostraron una mentalidad de campeonas que inspiró a sus compañeras a luchar por cada punto.

Esta victoria es un testimonio del crecimiento del vóleibol venezolana, que apunta a cosas grandes para las nuevas generaciones de atletas.