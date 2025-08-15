La Gobernación de la Guayana Esequiba, en conjunto con la Fundación de Acción Social Guayana Esequiba (Oficina de Desarrollo Territorial), llevó a cabo una jornada médica integral en la comunidad de Santa Teresita de Guayana, beneficiando a más de mil personas provenientes de 15 comunidades 8 criollas y 7 indígenas.

El gobernador de la Guayana Esequiba, Neil Villamizar, junto a la Autoridad Única de Salud, Julio Matos, destacaron que esta iniciativa fue posible gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro, quien ha impulsado políticas para garantizar el bienestar de la población.

Durante la jornada, se aplicaron vacunas esenciales como la pentavalente, trivalente, toxoide, fiebre amarilla y BCG, con el objetivo de proteger la salud de los habitantes. Además, se realizaron pruebas especiales para detectar enfermedades como la malaria, pruebas de embarazo y consultas de medicina general, asegurando una atención integral a los asistentes.

El gobernador Villamizar resaltó la importancia de llevar el poder del Estado a las comunidades, promoviendo la participación ciudadana a través de los consejos comunales y proyectos comunitarios. «La idea es traer el poder del Estado, la nueva participación a través de los consejos comunales y los proyectos comunitarios, para que participen y eleven la calidad de vida de los ciudadanos», afirmó.

Por su parte, Julio Matos, Autoridad Única de Salud, explicó que este tipo de jornadas se replicarán en otras comunidades de la zona, con el fin de garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para todos los habitantes.

Esta iniciativa refleja el compromiso del Gobierno nacional y regional con el bienestar de la población, fortaleciendo la atención médica y promoviendo la participación comunitaria en el desarrollo social.