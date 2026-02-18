Netflix ha dado el primer gran paso para traer de vuelta a uno de los equipos más queridos de la cultura pop. La plataforma de streaming ha confirmado que la talentosa Mckenna Grace será la encargada de dar vida a Daphne Blake en su próxima serie de acción real basada en el universo de Scooby-Doo.

Esta elección no es casualidad; Grace ya tiene experiencia en el «asiento del copiloto» de la Máquina del Misterio, tras haber prestado su voz a la versión infantil del mismo personaje en la cinta animada ¡Scoob! de 2020.

La trayectoria de Mckenna Grace, que incluye éxitos como Ghostbusters, The Handmaid’s Tale y Young Sheldon, aporta un peso actoral significativo a una producción que busca equilibrar el carisma clásico con una narrativa moderna.

Su incorporación marca el inicio de una nueva era para la franquicia bajo el sello de la «N» roja.

El misterio del último verano

A diferencia de adaptaciones previas, esta serie se aleja de los casos episódicos tradicionales para sumergirse en los cimientos del grupo. La trama, estructurada en ocho episodios, transportará a los espectadores a un campamento de verano donde todo comenzó.

La historia arranca cuando Daphne y Shaggy cruzan caminos tras la desaparición de un cachorro de gran danés que podría ser el único testigo de un asesinato de tintes sobrenaturales.

A esta búsqueda se unirán Velma, presentada como una mente brillante y lógica, y Freddy, un joven recién llegado cuya personalidad se describe como tan extraña como magnética.

Juntos, estos cuatro adolescentes deberán aprender a colaborar para resolver un enigma que promete desenterrar oscuros secretos del pasado.

Talento detrás de cámaras

El proyecto cuenta con el respaldo de Warner Bros. Television y un equipo creativo de alto nivel.

Los guionistas Josh Appelbaum y Scott Rosenberg asumirán el rol de showrunners, mientras que la producción ejecutiva recae en manos de Greg Berlanti, reconocido por su éxito en diversas adaptaciones de cómics y dramas juveniles.

Finalmente, con una propuesta contemporánea y un enfoque en el desarrollo de personajes, esta reinterpretación del legado de Hanna-Barbera busca conquistar tanto a las nuevas generaciones como a los fanáticos nostálgicos que crecieron siguiendo las huellas del Gran Danés más famoso de la televisión.