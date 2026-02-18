Yohana Durán, joven estudiante de primer año del Liceo Carlos Emiliano Salom en la parroquia La Sabanita, municipio Angostura del Orinoco, Ciudad Bolívar, falleció la madrugada del 16 de febrero tras ser arrollada por una motocicleta frente al plantel.

La adolescente intentaba cruzar la avenida con una compañera cuando fueron impactadas. Yohana sufrió un fuerte traumatismo craneal al caer al pavimento y quedó gravemente herida.

Paramédicos de Protección Civil la atendieron en sitio y la trasladaron al Hospital Ruiz y Páez, donde luchó varios días sin resistir. Su compañera también resultó lesionada, aunque su estado actual es estable según reportes preliminares.

Se desconoce si el conductor de la motocicleta resultó detenido o huyó del sitio del suceso, funcionarios de la Policía Nacional de Tránsito hacen las pesquisas correspondientes al caso.