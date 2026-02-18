Tres hombres venezolanos fueron asesinados la tarde de este martes en el barrio Asa Branca, en la ciudad de Boa Vista, capital del estado de Roraima, Brasil, en una ejecución sumaria confirmada por autoridades brasileñas.

Dos sujetos en motocicleta interceptaron a las víctimas; uno descendió y efectuó más de 20 disparos a quemarropa. Dos murieron en el sitio, mientras el tercero fue llevado grave al Hospital General de Roraima (HGR), donde falleció poco después.

El caso eleva a 28 los homicidios en Roraima fronterizo este 2026, muchos contra venezolanos en zonas como Asa Branca, controladas por facciones como PCC y CV. La Policía Militar investiga motivaciones, posiblemente venganzas internas en asentamientos migrantes.

Según testigos el par de delincuentes arribó en la moto, el acompañante del motorizado descendió y pasó hasta la parte posterior de la vivienda en donde estaban las tres víctimas conversando.

El pistolero sin piedad disparó contra sus víctimas, dos de los venezolanos murieron en el acto y el tercero falleció en el hospital.

Las razones por las cuales fueron ejecutadas estas personas se desconocen, aunque expertos judiciales no descartan la hipótesis de la venganza.