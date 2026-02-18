Andrys Raúl Romero Mendia, capitán de navío de 35 años y funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), fue asesinado la noche del lunes 16 de febrero con siete impactos de bala frente a su vivienda en la calle El Estadio, municipio Juan Germán Roscio.

Romero Mendia, encargado del comando militar en el municipio Infante en Valle de la Pascua, fue interceptado por dos sujetos en motocicleta al llegar a su residencia. El copiloto descendió y lo ejecutó sin mediar palabra, en un ataque selectivo que recuerda los 12 homicidios contra militares en Guárico este año.

Funcionarios del CICPC realizaron el levantamiento del cuerpo, recolectaron evidencias balísticas, alrededor del cadáver quedaron cartuchos calibre .380 que podrían dar pista del posible criminal. Autoridades no descartan nexos con crimen organizado en esta zona de alto riesgo por tráfico ilícito.

Vecinos del sector indicaron que escucharon las detonaciones, también el ruido de una motocicleta, sin embargo, no pudieron observar a los responsables del mencionado crimen.