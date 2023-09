Lic Luis M Navarro D CNP 5579

Como una gran carrera de obstáculos, cuyo ganador se alzará con el trofeo-desafío de reconstruir desde sus escombros a un país arruinado por un socialismo criminal e indolente, desde este 22 de septiembre se vislumbra, en el horizonte cercano de un mes exacto, el penúltimo peldaño para encarar el compromiso de rescatar a Venezuela, y las Elecciones Primarias son el aval para legitimar tamaño reto.

Venciendo las hojas del tiempo se otean los comicios presidenciales. Y en ambos escenarios María Corina Machado se divisa como la ganadora indiscutible.

MCM es la candidata que se ha ganado la confianza del pueblo venezolano y, además, lo ha contagiado con su fuerza arrolladora y sus convicciones, moldeadas en su larga lucha indoblegable, en los últimos 20 años.

Ella se ha mantenido firme e incólume en sus ideas, valores, moral y creencias de Libertad, Progreso, Democracia y Familia; ante los desmanes, tropelías y agresiones de todo tipo de la cual ha sido víctima desde un poder envilecido.

Es tanta la energía que transmite ésta preparada mujer que, con su predica en cada rincón del país, transformó el sentir y el pensamiento del venezolano llano que pasó, en tan sólo escasos seis meses, de la desesperanza a una esperanza indomesticable de que por la vía democrática de los votos es posible derrotar a la tiranía de Nicolás Maduro y sus colaboradores.

Y para los que aseguraban que las Primarias eran un imposible. Organizarlas sin el CNE una utopía. Y que sufragaran los venezolanos en el exterior, un sueño estéril; esta dirigente política los convenció, a unos, y los venció, a otros, que cuando le asiste la voz de la razón no hay nadie que la detenga.

Montada en su caballito de batalla «Hasta el Final», que no es un mero slogan electoral, se apresta a remontar la penúltima cuesta que, está segura, la llevará desde las Primarias, este 22 de octubre venidero, hasta el mismísimo Palacio de Misia Jacinta, una vez se mida en las presidenciales de 2024 ante cualquier candidato gobiernero.

Y para ello cuenta, según las encuestas de tiros y troyanos, con un respaldo y fervor popular mayoritario. Escenario que no se veía, no se sentía, no se respiraba en el ambiente político venezolano desde los remotos tiempos del fallecido ex predidente Carlos Andrés Pérez y desde los malabarismos de un predegistador como Hugo Chávez.

Y es que las Primarias ya no le pertenecen a capricho electoral y a un CNE circunstancial. ¡No! Este proceso, que se llevará a cabo exactamente dentro de un mes, tomó vida propia y la ciudadanía se empoderó del mismo como un ejercicio cívico y que no se dejará arrebatar por ningún mazazo político y menos mediático.

Más allá de MCM, en la calle los venezolanos defienden las primarias como suyas, porque están convencidos que este será el último vagón del tren que pase para salvar y recatar a Venezuela de las garras de un socialismo/comunismo hambreador y criminal, que se ha enseñoreado, sobre la base de la impunidad, en los últimos 24 años en el país.

Es por eso que María Corina Machado llegará Hasta el Final, no ella sola sino con la fuerza desbocada y la rabia contenida de todos los venezolanos de bien.

Desde la trinchera de la confianza y la creencia que los ciudadanos han depositado en sus planes, propuestas y proyectos; desde la reciedumbre de sus valores, moral intachable e innegociable, María Corina insta a todos los venezolanos a salir a votar en estas Primarias; contar papelito por papelito hasta el último voto, para así despejar la autopista que la conducirá a regir los destinos de Venezuela, con el favor de Dios y el acompañamiento de una inmensa mayoría de venezolanos que quiere volver a reunirse en una sola familia.

La tarea que queda como ciudadanos en estos 30 días hasta las Primarias son: 1) ubicar nuestro centro votación, dónde sufragamos. 2) Ir a votar en familia, con amigos y conocidos bien hidratados y 3) Ser vigilantes del conteo de los votos, papelito por papelito. Se vislumbra un futuro promisorio para Venezuela, decretado está.