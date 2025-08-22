Maderas del Orinoco, la empresa estatal venezolana que gestiona el Bosque sostenible de Uverito, anunció que está llevando adelante un proyecto de fortalecimiento de la capacidad de producción en su planta Aceital, con lo cual espera recuperar, aumentar y garantizar el volumen de producción diaria de madera aserrada.

«Hemos venido trabajando en un plan para actualizar los equipos que ya tienen más de 15 años de operación y requieren renovación mecánica, e hicimos junto al fabricante de estos equipos, una revisión de todos los procesos productivos para incorporar mejores prácticas que lo hagan más eficiente», explicó, Luis Rivera, director de operaciones.

Con la ejecución de este plan, se espera aumentar la producción de metros cúbicos diarios. Adicionalmente, este proyecto contempla la adecuación y automatización de las cámaras de secado del aserradero Uverito, que permitan generar un valor agregado al producto final.

«La inversión en estas mejoras está estimada en 1,2 millones dólares y se hará con recursos propios de las operaciones ordinarias de la empresa», explicó Liseth Álvarez, presidente de Maderas del Orinoco.

«Este aumento de la producción nos permitirá atender la demanda de madera del mercado nacional», agregó.

Maquinaria diseñada por Mendes Máquinas

Para este importante proyecto fue seleccionada la empresa brasileña Mendes Máquinas, líder en América Latina en el diseño y producción de máquinas y equipos para la industria maderera.

Esta compañía cuenta con más de 60 años de trayectoria y fue la encargada de proveer los equipos industriales de la planta El Aceital en su inicio.

Parte de su acompañamiento en el proyecto, incluyó una inspección técnica completa de la línea de producción en la planta Aceital, estado Monagas, que abarcó el aserrío, clasificación y descortezado.

Además, ofrecieron una capacitación de alto nivel a los operadores de mantenimiento y afilado de Maderas del Orinoco, para qué mejorarán las técnicas en calibración y mediciones de equipos de corte; mantenimiento y afilado de herramientas; y revisión de toda la línea de producción.

Maderas del Orinoco es una empresa forestal venezolana que lleva adelante todo el proceso de producción de madera de forma sostenible, desde la reproducción y plantación de árboles de Pino Caribe en sus bosques al sur de los estados Monagas y Anzoátegui, hasta el procesamiento industrial de la madera en sus plantas de aserrío y de producción de astillas destinadas a la fabricación de conglomerados y biomasa.