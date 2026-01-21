Los Medias Blancas de Chicago recibieron al infielder Luisángel Acuña, junto al lanzador derecho Truman Pauley, en el canje que envió al jardinero central Luis Robert Jr. a los Mets de Nueva York, el martes por la noche, según reportes de ESPN. El movimiento marca un giro importante en la carrera del joven venezolano, quien ahora tendrá la oportunidad de consolidarse en una organización en plena reconstrucción.

Luisángel Acuña, de 23 años de edad, viene de disputar 109 encuentros repartidos en las dos últimas temporadas de las Grandes Ligas con los Mets, en los que dejó una línea ofensiva de .248/.299/.341, con tres jonrones, 14 carreras impulsadas y 16 bases robadas.

Su versatilidad defensiva —con experiencia en segunda, tercera y campocorto— y su reciente incursión como jardinero central en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con Cardenales de Lara, lo convierten en una pieza atractiva para Chicago, que busca refrescar su roster con juventud y dinamismo.

El menor de los hermanos Acuña ha demostrado ser un pelotero de impacto en la LVBP, donde acumula sólidos promedios de .306/.410/.601 (193-59) con 12 dobles, tres triples, 13 cuadrangulares, 57 anotadas, 50 remolcadas, 18 bases robadas en 22 intentos y 1.011 de OPS, en 51 compromisos, incluido al actual Round Robin. Durante ese lapso suma 29 apariciones en el jardín central, 17 de ellas durante la ronda regular, respondiendo a la sugerencia de los Mets de ampliar su repertorio defensivo.

Debut de Acuña en LVBP

Luisángel Acuña debutó con Cardenales de Lara en la zafra 2024-2025. Desde entonces lidera a sus compañeros con .928 de OPS y es tercero en carreras creadas con 51.5, de acuerdo con Pelota Binaria.

Su desempeño en la LVBP lo proyecta como candidato a ganarse un puesto titular en el outfield de los Medias Blancas durante los Entrenamientos Primaverales.

Mientras tanto, los Mets continúan reforzando su alineación con la llegada de Robert Jr., quien se une a Bo Bichette, Jorge Polanco y Marcus Semien como parte de una ofensiva renovada. Para Chicago, la salida de su estrella abre espacio para que figuras emergentes como Acuña se conviertan en protagonistas.

Es incierto el impacto que tendrá el cambio con respecto a la actuación de Luisángel Acuña con Cardenales, pero el movimiento lo coloca como uno de los focos de atención de la afición venezolana, que seguirá de cerca su evolución en la temporada 2026 de las Mayores, con la expectativa de que se convierta en una pieza clave en el nuevo proyecto de los Medias Blancas.