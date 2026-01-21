El reconocido artista visual Oscar Olivares se encuentra en la fase final de su primer mural en el oriente de Venezuela, una obra monumental que se erige en las instalaciones de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), extensión Guayana.

Tras cinco días de intenso trabajo, el proyecto —que nació como una propuesta tras su exitosa intervención en el campus de Caracas— está por convertirse en un nuevo referente para la ciudad. La pieza, con dimensiones de 8 metros de ancho por 3 de alto, reutiliza aproximadamente 36.000 tapas plásticas que fueron recolectadas gracias al compromiso masivo de la comunidad.

Identidad y naturaleza en píxeles de plástico

La obra tiene como eje central la figura de la mujer, representando la cultura indígena y la esencia de la región. En la composición, Olivares ha integrado elementos emblemáticos como el Salto Ángel, la unión de los ríos Caroní y Orinoco, y los logotipos de la institución.

La inspiración del artista surgió tras recorrer los parques La Llovizna y Cachamay, quedando cautivado por el entorno: «Hay algo acá que no se compara con nada en el planeta. Esa abundancia, esa fuerza, ese movimiento del agua… es una ciudad que se ve influida por esos movimientos», expresó el muralista.

El reto de la logística colectiva

Para Oscar Olivares, el mayor desafío no fue la creación artística per se, sino la compleja logística de clasificar miles de piezas por tonalidades. Destaca que esta obra es el resultado de un engranaje social donde la ciudadanía se apropió del proyecto desde el inicio.

«Lo más relevante de esta obra no es que un artista ha venido a hacerla, sino que es el producto de un trabajo en equipo por semanas de cientos o miles de personas», afirmó, subrayando que el arte debe ser accesible para todos y no solo para las élites de las galerías.

Venezuela como sello cromático

A pesar de su proyección internacional, el artista mantiene su raíz firme en el país. Para él, la identidad nacional es el motor de su estética, especialmente en el manejo de la luz y el color:

«Para mí, Venezuela es el color de mis obras. Puedo estar representando cualquier cosa que no tenga nada que ver con el país, pero ahí está Venezuela en la forma en la que manejo el color». Esta visión será el eje central de las actividades académicas programadas para el cierre de su visita.

Encuentro con la comunidad y clausura

La agenda incluye el conversatorio «Visión de Héroe: Transforma tu realidad con creatividad», que se llevará a cabo este jueves 22 de enero a las 9:00 A.M. en la Sala de Usos Múltiples de la universidad.

Finalmente, el ciclo culminará el viernes 23 de enero a las 11:00 A.M. con la inauguración oficial en el Jardín de la Biblioteca.

Ambos eventos son de entrada libre, permitiendo que la ciudadanía sea testigo de cómo el reciclaje y la creatividad generan un impacto significativo.