La actriz y el músico se conocieron en el afterparty de uno de los MTVs Music Awards, cuando Megan estaba en su crecimiento y Machine comenzaba su carrera, no fue sino hasta el 2020 cuando volvieron a reencontrarse, época en la que fueron citados por Randall Emmet para emerger juntos en «Midnight in the switchgrass».

Durante los primeros días de filmación de la película cuando la pareja se enamoró, fue al segundo día de grabaciones se dio cuenta que se trataba de su «llama gemela». Al poco tiempo, la actriz apareció en un video musical del cantante, lo que desató los rumores de que estaban juntos.

A un año de que Colson Baker, mejor conocido como Machine Gun Kelly, le pidiera matrimonio a la actriz, divulgó en Instagram un par de imágenes que molestaron a sus seguidores, ya que indican que ella y el rockero terminaron su relación, pues en la fotografía puede apreciarse como una carta está siendo consumida por las llamas.

La publicación contó, con un verso de la canción de Beyoncé «Pray You Catch Me», proveniente del álbum Lemonade, donde la cantante galardona del Grammy hace referencia al engaño que vivió de Jay Z. “Puedes saborear la deshonestidad que hay en tu aliento “, escribió la actriz.

Además de su publicación, hizo algunos cambios en su cuenta de Instagram, borrando las fotografías con el rapero, y dejó de seguir todas las cuentas que tenía entre sus contactos, excepto el actor Timothee Chalamet y los cantantes Harry Styles y Eminen, este último ha tenido problemas con MGK.

Estas acciones han hecho creer a medios y fanáticos que es posible una ruptura entre Megan y MGK, ninguna de las partes ha confirmado nada. Después de un corto tiempo, decidió eliminar su cuenta y ahora es imposible ver el contenido de su cuenta.