Siguiendo en la tónica de servir al prójimo, la Fundación Me Diste de Comer, entregó ropa usada en el Comedor de Unare, a personas de escasos recursos y de la comunidad indígena.

Fueron favorecidos especialmente los niños, en una nueva muestra de las bondades que son referidas a estos pequeños de las casas con mucha necesidad, y que es patrón de conducta de la referida Fundación, que dirigen la señora Lolita de Corinaldesi y su esposo Carlos, anclados a los diferentes comedores que tienen bajo su supervisión y de la Parroquia Sagrada Familia de la Parroquia Unare, que encabeza el Pedro Tomás Runque.

También los adultos en pobreza extrema forman parte de este conjunto de personas que fueron tomados en cuenta, como parte de esta acción solidaria que fortalece los lineamientos bajo los cuales, están arraigada con la profundidad del amor por los demás, la Fundación Me Diste de Comer, en el corazón católico al que está adscrito.

«Por favor, si tienen ropa que ya no utilices, no le den comida a las polillas, tráelas al comedor de la Fundación Me Diste de Comer o llámanos al teléfono 0414-8589961 o al 0414-8589915…»recordó el señor Carlos Corinaldesi, para los que así lo deseen, y quieran apoyar esta labor social, se unan a tan loable esfuerzo.