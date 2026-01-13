El Foro Económico Mundial (WEF) confirmó este martes la asistencia de presidentes Donald Trump (EE.UU.), Volodimir Zelenski (Ucrania), Javier Milei (Argentina) y Ursula von der Leyen (Comisión Europea) a su 56ª edición, del 19 al 23 de enero en los Alpes suizos.

Trump llegará con la mayor delegación estadounidense histórica, incluyendo cinco secretarios, según Borge Brende, presidente del WEF. China responderá con su viceprimer ministro He Lifeng. Otros confirmados: Pedro Sánchez (España), Isaac Herzog (Israel), Friedrich Merz (Alemania), Mark Carney (Canadá) y António Guterres (ONU).

«La reunión llega en el contexto geopolítico más complejo desde 1945», admitió Brende, quien fijó el lema ‘Espíritu de Diálogo’. Con 64 jefes de Estado –seis de siete G7–, Latinoamérica destaca con Petro (Colombia) y Novoa (Ecuador); Oriente Medio, con al-Sharaa (Siria) y líderes de Catar y Líbano.

El foro acogerá 3.000 líderes: 1.700 empresarios de 130 países, 60 ministros de Economía y 30 de Exteriores. Temas: tensiones en Irán, Gaza, Ucrania y Venezuela; rol de la tecnología en productividad; y crecimiento global por encima del 3% pese a incertidumbres. «El diálogo no es lujo, sino necesidad», subrayó Brende.