La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibió este martes 13 de enero de 2026 en el aeropuerto de Ciampino, Roma, a los ciudadanos italianos Alberto Trentini y Mario Burlò, excarcelados tras meses de detención en Venezuela.

Meloni, acompañada del ministro de Exteriores Antonio Tajani, saludó a sus compatriotas en una sala del aeropuerto. Previamente, al pie de la escalerilla del vuelo estatal italiano, esperaban la madre de Trentini (46 años, cooperante de Humanity & Inclusion) y la esposa con hija de Burlò (52 años, empresario).

El lunes, Meloni celebró su liberación en video, destacando el «trabajo discreto pero eficaz» de su Ejecutivo, diplomacia y servicios de inteligencia. Aunque todos los italianos con pasaporte exclusivo han sido liberados, quedan 42 italo-venezolanos en cárceles venezolanas, 24 de ellos presos políticos, según Tajani, quien prometió seguir presionando.

Detalles de las detenciones

Trentini fue arrestado el 15 de noviembre de 2024 en un control carretero entre Caracas y Guasdualito (Apure), escaneado por su pasaporte y recluido sin cargos en El Rodeo 1, prisión para presos políticos. Burlò llegó a Venezuela en 2024 por negocios; su última llamada fue el 9 de noviembre. Su abogado, Maurizio Basile, relató una «detención dura» por supuesta «terrorismo» en Caracas.

