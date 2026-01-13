La música latina se prepara para su gran noche. Los puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, junto al exponente mexicano Carín León, lideran con diez candidaturas cada uno las nominaciones a la próxima edición de Premio Lo Nuestro.

La gala, organizada por Univision, se llevará a cabo el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami.

Protagonistas del año

El anuncio de los nominados resalta a los artistas que han definido el rumbo de la industria en géneros como el pop y el urbano.

Entre los hitos destacados, se mencionó la participación de Bad Bunny —quien también protagonizará el intermedio de la Super Bowl este año— en la prestigiosa categoría de Artista del Año.

En esta terna compite con figuras de la talla de Karol G, Shakira, Maluma y Marc Anthony.

Canción del Año

La competencia es reñida con temas como ‘Soltera’ (Shakira), ‘Latina Foreva’ (Karol G), ‘DTMF’ (Bad Bunny) y ‘Khé?’ (Rauw Alejandro & Romeo Santos).

Álbum del Año

Entre los trabajos más destacados figuran ‘Cosa Nuestra’ de Rauw Alejandro, ‘Debí tirar más fotos’ de Bad Bunny y ‘Palabra de to’s (Seca)’ de Carín León.

Diversidad y nuevas voces

Con un total de 44 categorías, la edición de este año subraya el impacto global de los ritmos latinos.

Mientras artistas consolidados como Alejandro Sanz, Shakira y Camilo dominan las categorías Pop, la sección de Música Mexicana muestra su fortaleza con nombres como Christian Nodal, Grupo Frontera y el joven Xavi, quien sorprendió con siete nominaciones.

Por otro lado, la organización destacó la presencia de talento emergente, reconociendo a figuras como Alleh, Aria Bela, Yeri Mua y Zoe Gotusso, quienes representan el futuro de la industria.

Votaciones y gala final

El público tiene un papel fundamental, ya que podrá emitir sus votos a través de las plataformas oficiales hasta el 26 de enero.

Según el comunicado de la cadena, la ceremonia no solo será una entrega de premios, sino un homenaje a la «fuerza cultural que une generaciones y fronteras».