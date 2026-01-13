La cuarta etapa de la Vuelta al Táchira 2026 brindó un espectáculo de alta montaña en el que Jorge Abreu se alzó con una imponente victoria.

El pedalista venezolano fue el más sólido tras completar los 162,9 kilómetros de recorrido entre La Fría y el ascenso final a la ciudad de Mérida.

Abreu, de 35 años, demostró su jerarquía en las rampas decisivas para cruzar la meta en solitario, superando a su compatriota Diego Méndez y al colombiano Brandon Vega, quienes completaron el podio en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Crónica de la jornada: Fuga y montaña

La fracción inició con un terreno ondulado que propició una escapada de once corredores, integrada por Eduardo Moyata (Bolivia), Miguel Arroyo, Gabriel Ramírez y Marcos Orozco (México).

Mientras que por los venezolanos están Arlex Méndez, Luis Gómez, Neftalí Jiménez, Alexander Villasmil, José Ángel Aragoza, Nelson Pérez y Shair Sleider Jaime.

El grupo de vanguardia llegó a gozar de una renta superior a los ocho minutos; no obstante, la ventaja se diluyó al llegar el terreno de ascenso, donde las fuerzas de los fugados comenzaron a mermar.

En el pelotón principal, el colombiano Yonatan Castro intentó un ataque lejano, pero el fuerte ritmo de los perseguidores neutralizó rápidamente su avance.

El desenlace se definió en los exigentes kilómetros finales con rumbo a la Plaza Bolívar de Mérida, donde el terreno seleccionó a los más fuertes, permitiendo el triunfo definitivo de Abreu.

Clasificación general

Pese al movimiento en la parte alta de la etapa, Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) logró defender con éxito el maillot amarillo que viste desde la segunda jornada.

Enmanuel Viloria (Líder) Jorge Abreu a 1:21″

La emoción de la «Grande de América» continúa este martes con la quinta etapa: un circuito ondulado de 120,9 kilómetros dentro de la ciudad de Mérida que, nuevamente, promete un final explosivo en ascenso.