Un fuerte accidente de motocicleta en la Avenida Perimetral de Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco, dejó este domingo 8 a un menor fallecido y una mujer gravemente herida, sumando luto vial en la capital bolivarense.

El suceso ocurrió alrededor de las 2:00 p.m. en la entrada de El Perú. La víctima mortal, Ángel Alvillar, menor de edad, viajaba con una acompañante no identificada, quien quedó herida en el pavimento y fue trasladada al Hospital Ruiz y Páez.

Funcionarios de Protección Civil y Guardia Nacional Bolivariana (GNB) acudieron al sitio para atender, resguardar la escena y coordinar traslados.

Investigación en curso determina causas; autoridades llaman a precaución en vías.