El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este domingo a la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, líder conservadora del Partido Liberal Democrático (PLD), por las previsiones de victoria de su coalición en las elecciones generales celebradas hoy en Japón.

«Felicitaciones a la primera ministra Sanae Takaichi y a su coalición por su victoria aplastante en la importantísima votación de hoy. Es una líder muy respetada y popular», escribió Trump en su red Truth Social.

A las 23:00 hora local en Japón (14:00 GMT), la televisión pública NHK proyectó que el PLD de Takaichi y su socio de gobierno, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), se asegurarían al menos 310 escaños de los 465 en juego en la Cámara Baja, la cámara más relevante del Parlamento nipón.

Trump resaltó que «fue un honor» respaldarla como candidata y le deseó «mucho éxito en la implementación de su agenda conservadora de paz a través de la fortaleza». «El maravilloso pueblo de Japón, que votó con tanto entusiasmo, siempre contará con mi firme apoyo», concluyó el mandatario estadounidense.

Ante las proyecciones, Takaichi –quien asumió como primera mujer en gobernar Japón en octubre del año pasado– prometió continuidad en su Gobierno, fortaleciendo la alianza conservadora en el país asiático.