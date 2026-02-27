El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, pidió este viernes la liberación de todos los presos políticos de Venezuela que aún no han sido puestos en libertad tras la amnistía y abogó por la revisión del estado de emergencia que rige en el país.

«En Venezuela, tomo nota de la liberación de algunas personas que fueron detenidas arbitrariamente e insto a la liberación de las restantes», afirmó Türk durante la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, celebrada en Ginebra.

El alto comisionado indicó que el estado de emergencia en Venezuela «debe ser revisado para asegurar que respete el espacio cívico y los derechos humanos» y subrayó que «la sociedad civil y los grupos de víctimas deben poder participar significativamente en los asuntos públicos».

El pasado 19 de febrero, la Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista, aprobó una Ley de Amnistía concebida inicialmente para cubrir casos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder, pero que se aplicará de forma específica a 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos. Esa delimitación excluye el resto del período señalado, así como los casos vinculados con operaciones militares.

En la última semana se han producido 217 excarcelaciones, pero registros de organizaciones de derechos humanos y grupos opositores estiman que aún quedan más de 500 presos políticos en el país, lo que mantiene a cientos de familiares congregados en las afueras de centros de detención a la espera de nuevas liberaciones.