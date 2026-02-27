Un trágico caso de violencia extrema contra menores sacudió el municipio Diego Ibarra, un infante de 2 años, falleció en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia, luego de ser ingresado inicialmente al hospital Simón Bolívar de Mariara con politraumatismo generalizado, fracturas en clavícula y cráneo, además de lesiones antiguas que delataban maltrato infantil crónico.

Las investigaciones a cargo del CICPC, delegación municipal Mariara, desestimaron la versión inicial de la progenitora de 17 años, quien alegó que las heridas fueron causadas por otros menores en las invasiones Octava Estrella. Tras allanamientos precisos, capturaron a Jesús, alias «El Monstruo de Mariara», pareja sentimental de la madre, quien confesó haber arrojado violentamente al niño contra el piso porque no controló esfínteres durante un cuadro viral.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de infanticidio. Autoridades destacan la importancia de denunciar signos de abuso infantil precozmente, en un contexto regional donde casos similares han aumentado: según datos del MP de Carabobo, en 2025 se registraron 15 homicidios por maltrato infantil en la entidad, con énfasis en zonas vulnerables como invasiones periurbanas. Vecinos de Octava Estrella exigen mayor vigilancia social y protección infantil.