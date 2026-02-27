El Gobierno talibán afirmó este jueves que su ofensiva nocturna contra Pakistán capturó 15 puestos militares enemigos, con múltiples bajas y prisioneros, intensificando la escalada bélica en la frontera afgano-paquistaní.

«El número de puestos capturados al enemigo ha llegado a 15. Muchos soldados han muerto y varios han sido capturados vivos», declaró el portavoz principal Zabihullah Mujahid, tras reportar previamente la toma de dos puestos en distrito Durbaba, tres en Goshta (Nangarhar) y dos en Nari (Kunar).

Mujahid anunció el empleo de «unidades láser de gran escala» que aprovechan la oscuridad para destruir fuerzas móviles paquistaníes. El Cuerpo 201 ‘Khalid bin Walid’, a través de Waheedullah Mohammadi, confirmó el «asalto masivo» de fuerzas fronterizas e infantería cerca de la «línea hipotética» en Kunar y Nangarhar.

La operación responde a ataques aéreos paquistaníes de la semana pasada que, según Kabul, mataron cerca de 20 civiles –incluidas mujeres y niños– en zonas residenciales. Islamabad los defendió como «ataque de precisión» contra un centenar de insurgentes del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que opera desde suelo afgano.

Pakistán no ha confirmado pérdidas territoriales ni el alcance de los enfrentamientos hasta el momento, manteniendo silencio oficial sobre las afirmaciones talibanes.