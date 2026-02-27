El Congreso argentino otorgó este jueves ratificación definitiva al tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea, firmado el 17 de enero en Asunción tras 25 años de negociaciones, coincidiendo con la aprobación uruguaya por su Cámara de Representantes.

El Senado aprobó por 69 votos a favor y 3 en contra, tras el visto bueno de Diputados el 12 de febrero (203-42-4). Brasil lo ratificó miércoles en Diputados (pendiente Senado); Paraguay lo remitió a su Parlamento.

Negociado desde abril 2000 (tras marco 1995-1999), integra 700 millones de personas, 30% PBI global y 35% comercio mundial. Libera 99% bienes agrícolas suramericanos (aranceles inmediatos eliminados) y abre Mercosur a industrias europeas.

Opositores como José Mayans (peronista) criticaron asimetrías: «Medicamentos suben 30%; hay que corregir desequilibrios con Brasil y UE». Patricia Bullrich (oficialista) rebatrió: «Resolvimos mayoría de asimetrías con plazos para elevar productividad; Europa también es proteccionista y fijó cronogramas».

En UE, Tribunal de Justicia evalúa legalidad, pero Comisión Europea podría aplicar provisionalmente sin Eurocámara. «Hoy lo votamos y mañana rige», afirmó Bullrich. Ratificación por un país Mercosur y UE basta para vigencia parcial.

El pacto, gestado en decenas de rondas con pausas prolongadas, marca hito para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay frente al bloque de 27 países europeos.